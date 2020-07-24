Для полетов по Украине ПЦР-тесты сдавать не нужно, - Минздрав

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что для внутренних авиаперелетов прохождение ПЦР-тестов не нужно. По его словам, нет ни одной причины устанавливать такое требование.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование", - подчеркнул министр.

Он отметил, что тестирование проводится всем лицам с признаками коронавирусной болезни, их контактным лицам, медработникам раз в 14 дней, а также сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии.

Напомним, ранее Степанов заявил, что Министерство здравоохранения наращивает тестирование на коронавирусную инфекцию; сейчас делается почти 14 тысяч тестов в день, к сентябрю их количество должно быть увеличено вдвое.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины 22 июля принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа: в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидопасности.