Для польотів по Україні ПЛР-тести здавати не потрібно, - МОЗ

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для внутрішніх авіаперельотів проходження ПЛР-тестів не потрібно. За його словами, немає жодної причини встановлювати таку вимогу.

Про це він сказав в ході брифінгу.

"Перельоти всередині країни не вимагають проведення ПЦР-тестування. У нас є чітко визначений механізм, кому проводиться ПЛР-тестування", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що тестування проводиться всім особам з ознаками коронавірусної хвороби, їх контактним особам, медпрацівникам раз на 14 днів, а також співробітникам Національної поліції і Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я нарощує тестування на коронавірусну інфекцію; зараз робиться майже 14 тисяч тестів на день, до вересня їх кількість повинна бути збільшена вдвічі.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України 22 липня ухвалив рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня: у залежності від епідемічної ситуації у регіоні встановлюється зелений, жовтий, червоний або помаранчевий рівень епіднебезпеки.