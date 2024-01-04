UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полетить назад до окупантів. У Харківській області "приземлили" дрон росіян

Архівне фото: У Харківській області "приземлили" дрон росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили та знешкодили дрон росіян у Харківській області. Його планують використовувати для атак по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Прикордонники бригади "Гвардії наступу Сталевий рубіж" за допомогою антидронової рушниці приземлили дрон-камікадзе з вибухівкою", - йдеться в заяві.

Зазначається, що це сталося в Харківській області.

Фото: Дрон росіян (t.me/DPSUkr)

"Після невеликого "апгрейду" БпЛА з сюрпризами відправлять окупантам у відповідь", - додали в ДПСУ.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 14 атак противника на Мар'їнському напрямку, стримують ворога на Авдіївському напрямку. Авіація уразила 12 районів зосередження особового складу противника.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомляв, що окупанти збільшують кількість снайперів вздовж лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україніхарковпограничная служба