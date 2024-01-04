RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полетит обратно к оккупантам. В Харьковской области "приземлили" дрон россиян

Архивное фото: В Харьковской области "приземлили" дрон россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили дрон россиян в Харьковской области. Его планируют использовать для атак по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники бригады "Гвардии наступления Стальной рубеж" с помощью антидронового ружья приземлили дрон-камикадзе со взрывчаткой", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это произошло в Харьковской области.

Фото: Дрон россиян (t.me/DPSUkr)

"После небольшого "апгрейда" БпЛА с сюрпризами отправят оккупантам в ответ", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника.

Также спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщал, что оккупанты увеличивают количество снайперов вдоль линии фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украинехарковпограничная служба