Полетит обратно к оккупантам. В Харьковской области "приземлили" дрон россиян

Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили дрон россиян в Харьковской области. Его планируют использовать для атак по оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"Пограничники бригады "Гвардии наступления Стальной рубеж" с помощью антидронового ружья приземлили дрон-камикадзе со взрывчаткой", - говорится в заявлении.
Отмечается, что это произошло в Харьковской области.
Фото: Дрон россиян (t.me/DPSUkr)
"После небольшого "апгрейда" БпЛА с сюрпризами отправят оккупантам в ответ", - добавили в ГПСУ.
Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 14 атак противника на Марьинском направлении, сдерживают врага на Авдеевском направлении. Авиация поразила 12 районов сосредоточения личного состава противника.
Также спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщал, что оккупанты увеличивают количество снайперов вдоль линии фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.