Полет первых туристов в космос на корабле SpaceX к МКС запланирован в конце зимы

Первые туристы на Международную космическую станцию по программе американской компании Axiom полетят в космос на пилотируемом корабле Crew Dragon от SpaceX в конце февраля 2022 года. Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA .

"Запуск планируется осуществить 28 февраля", - заявила руководитель пилотируемых космических полетов NASA Кэти Людерс.

В экипаж корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, американский предприниматель Ларри Коннор, который будет выполнять работу пилота, канадский инвестор Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Все они после медицинской проверки и специальной подготовки допущены к полету.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в последующем планируется совершать два-три раза в год.