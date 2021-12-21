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Політ перших туристів у космос на кораблі SpaceX до МКС запланований наприкінці зими

Автор: Анна Полисученко

Перші туристи на Міжнародну космічну станцію за програмою американської компанії Axiom полетять в космос на пілотованому кораблі Crew Dragon від SpaceX в кінці лютого 2022 року. Вартість 8-денного відвідування МКС оцінюється в 55 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

"Запуск планується здійснити 28 лютого", - заявила керівник пілотованих космічних польотів NASA Кеті Людерс.

До екіпажу корабля увійшли колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець Ларрі Коннор, який виконуватиме роботу пілота, канадський інвестор Марк Паті та ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе. Всі вони після медичної перевірки та спеціальної підготовки допущені до польоту.

Польоти з космічними туристами за програмою компанії Axiom Space в подальшому планується здійснювати два-три рази на рік.

Раніше ми писали, що NASA приєдналося до створення приватної космічної станції: як вона виглядатиме.

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