Полет человека на Марс: Илон Маск назвал крайние сроки

Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал крайние сроки отправки людей на Марс. Он отметил, что в лучшем случае это может произойти в этом десятилетии, в худшем - через 10 лет.
Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на его интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.
"В лучшем случае примерно через пять лет, в худшем - через 10 лет", - сказал Маск, отвечая на вопрос о том, когда компания SpaceX планирует доставить людей на Марс.
Среди определяющих сроки факторов Маск назвал проектирование космического корабля. По его словам Starship - самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных.
Кроме того, он отметил необходимость минимизации затрат. Маск уточнил, что сегодня никто не может полететь на Марс за один триллион долларов.
Напомним, в интервью ученому Маск предложил политическую систему для первых поселенцев на Марсе.
Отметим, в апреле Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе.