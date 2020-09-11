На Полесской таможни разоблачили масштабную схему по растаможиванию автомобилей

Должностные лица Полесской таможни организовали таможенное оформление автомобилей по заниженной стоимости. Это привело к убыткам государству на почти 103 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители провели 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела. Были изъяты хозяйственная документация, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерная техника.

Фото: изъятая техника (ssu.gov.ua)

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением, - ред.).

Напомним, во Львовской области разоблачили коррупционную схему на таможне.

Также в июле на взятке в свыше 2 тысяч долларов задержали трех руководителей Одесской таможни.

Кроме того, в Волынской области задержали мужчину, который за 200 тысяч долларов "продавал" должность министра в Кабмине.