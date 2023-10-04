Полегшить пошук вакансій: LinkedIn впровадить штучний інтелект у роботу соцмережі

Соціальна мережа LinkedIn впровадить штучний інтелект у алгоритми пошуку соцмережі, що дозволить швидше знаходити кандидатів на роботу, а фахівцям з маркетингу створювати ефективніші рекламні кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Соціальна мережа використовує технологію OpenAI для модернізації своїх сервісів. Завдяки новим можливостям комп'ютер, наприклад, зможе запитати рекрутера, чи зацікавлений він у кваліфікованих кандидатах з іншого міста, де компанія також має офіси, або люди, чиї посади не збігаються, але мають схожі навички.

LinkedIn додає подібні інструменти для маркетологів, які шукають потенційних клієнтів, а також представляє інструмент, який використовуватиме штучний інтелект для читання веб-сайту компанії та створення маркетингової кампанії для продуктів та послуг для бізнесу, які потім запускатимуться на сайті LinkedIn.

Використання штучного інтелекту у соцмережах

Соціальні мережі активно впроваджують штучний інтелект поліпшення роботи багатьох сервісів. Так, раніше в YouTube заявили, що компанія тестує автоматичний дубляж відео різними мовами. Зараз компанія працює над функцією разом із командою Aloud – сервісу дубляжу на базі штучного інтелекту.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглянути та редагувати. Потім він перекладає та робить дубляж. Поки що новий інструмент підтримує лише англійську, іспанську та португальську мови, але в майбутньому їх буде більше.