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Облегчит поиск вакансий: LinkedIn внедрит искусственный интеллект в работу соцсети

Среда 04 октября 2023 03:53
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Облегчит поиск вакансий: LinkedIn внедрит искусственный интеллект в работу соцсети Фото: LinkedIn внедрит искусственный интеллект (wikimedia)
Автор: Константин Широкун

Социальная сеть LinkedIn внедрит искусственный интеллект в алгоритмы поиска соцсети, что позволит быстрее находить кандидатов на работу, а специалистам по маркетингу создавать более эффективные рекламные кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Социальная сеть использует для модернизации своих сервисов технологию OpenAI. Благодаря новым возможностям компьютер, например, сможет спросить рекрутера, заинтересован ли он в квалифицированных кандидатах из другого города, где у компании также есть офисы, или люди, чьи должности не совпадают, но имеют схожие навыки.

LinkedIn добавляет подобные инструменты для маркетологов, которые ищут потенциальных клиентов, а также представляет инструмент, который будет использовать искусственный интеллект для чтения веб-сайта компании и создания маркетинговой кампании для продуктов и услуг для бизнеса, которые затем будут запускаться на сайте LinkedIn.

Использование искусственного интеллекта в соцсетях

Социальные сети активно внедряют искусственный интеллект для улучшения работы многих сервисов. Так, ранее в YouTube заявили, что компания тестирует автоматический дубляж видео на разных языках. Сейчас компания работает над функцией совместно с командой Aloud – сервиса дубляжа на базе искусственного интеллекта.

Инструмент сначала транскрибирует видео, предоставляя расшифровку, которую можно просмотреть и редактировать. Затем он переводит и делает дубляж. Пока новый инструмент поддерживает только английский, испанский и португальский языки, но в будущем их будет больше.

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LinkedIn Искусственный интеллект
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