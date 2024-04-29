Полегшили роботу військкомам. Росіяни отримуватимуть електронні повістки

Росіяни з 1 листопада отримуватимуть електронні повістки. Для призовників буде запроваджено низку обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал ASTRA.

За повідомленням джерела, повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Для росіян діятимуть обмеження.

"Після запуску електронного реєстру призовники не зможуть залишати країну, оформляти закордонний паспорт, реєструвати приватне підприємство, здійснювати операції з нерухомістю, керувати транспортними засобами та реєструвати їх, а також брати кредити та позики", - повідомили у Telegram-каналі ASTRA.

Доступ до реєстру буде не тільки у Міноборони, а й у різних відомств.

"Крім Міноборони, доступ до реєстру матимуть ФСБ та інші спецслужби. Дані про громадян до реєстру повинні будуть постачати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців та угод з нерухомістю", - повідомляє джерело.