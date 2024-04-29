Полегшили роботу військкомам. Росіяни отримуватимуть електронні повістки
Росіяни з 1 листопада отримуватимуть електронні повістки. Для призовників буде запроваджено низку обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал ASTRA.
За повідомленням джерела, повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Для росіян діятимуть обмеження.
"Після запуску електронного реєстру призовники не зможуть залишати країну, оформляти закордонний паспорт, реєструвати приватне підприємство, здійснювати операції з нерухомістю, керувати транспортними засобами та реєструвати їх, а також брати кредити та позики", - повідомили у Telegram-каналі ASTRA.
Доступ до реєстру буде не тільки у Міноборони, а й у різних відомств.
"Крім Міноборони, доступ до реєстру матимуть ФСБ та інші спецслужби. Дані про громадян до реєстру повинні будуть постачати податкова служба та органи, які здійснюють реєстрацію підприємців та угод з нерухомістю", - повідомляє джерело.
Мобілізація до РФ
Раніше ми повідомляли, що, за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни до 1 червня готуються додатково відправити на мобілізацію 300 тисяч осіб.
Також росіяни "мобілізують" мешканців тимчасово захоплених територій України. У Маріуполі захватники планують розпочати процедуру у травні.
На окупованих територіях Запорізької області росіяни також планують провести мобілізацію.
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