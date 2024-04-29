Облегчили работу военкомам. Россияне будут получать электронные повестки

Россияне с 1 ноября будут получать электронные повестки. Для призывников будет внедрен ряд ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По сообщению источника, повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в электронном реестре. Для россиян будут действовать ограничения.

"После запуска электронного реестра призывники не смогут покидать страну, оформлять загранпаспорт, регистрировать частное предприятие, совершать операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и займы", - сообщили в Telegram-канале ASTRA.

Доступ к реестру будет не только у Минобороны, но и у различных ведомств .

"Помимо Минобороны, доступ к реестру будут иметь ФСБ и другие спецслужбы. Данные о гражданах в реестр должны будут поставлять налоговая служба и органы, осуществляющие регистрацию предпринимателей и сделок с недвижимостью", - сообщает источник.