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Облегчили работу военкомам. Россияне будут получать электронные повестки

Понедельник 29 апреля 2024 01:12
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Облегчили работу военкомам. Россияне будут получать электронные повестки Фото: россияне с 1 ноября будут получать электронные повестки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне с 1 ноября будут получать электронные повестки. Для призывников будет внедрен ряд ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По сообщению источника, повестка будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в электронном реестре. Для россиян будут действовать ограничения.

"После запуска электронного реестра призывники не смогут покидать страну, оформлять загранпаспорт, регистрировать частное предприятие, совершать операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и займы", - сообщили в Telegram-канале ASTRA.

Доступ к реестру будет не только у Минобороны, но и у различных ведомств .

"Помимо Минобороны, доступ к реестру будут иметь ФСБ и другие спецслужбы. Данные о гражданах в реестр должны будут поставлять налоговая служба и органы, осуществляющие регистрацию предпринимателей и сделок с недвижимостью", - сообщает источник.

Мобилизация в РФ

Ранее мы сообщали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне до 1 июня готовятся дополнительно отправить на мобилизацию 300 тысяч человек.

Также россияне "мобилизируют" жителей временно захваченных территорий Украины. В Мариуполе захватчики планируют начать процедуру в мае.

К слову, на оккупированных территориях Запорожской области россияне также планируют провести мобилизацию.

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