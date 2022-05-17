В поле возле Макарова на противотанковой мине подорвался трактор

В селе Андреевка, недалеко от Макарова, тракторист выехал в поле и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Еще одну неразорвавшуюся мину обнаружили спасатели под колесами поврежденной техники. Полиция в очередной раз предостерегает граждан-избегайте лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните на спецлинию "102".

Напомним, в Тростянце Сумской области на мине подорвался гражданский трактор. Произошло это возле больницы, где во время боевых действий стоял российский танк.

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