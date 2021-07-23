UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На поле под Ровно обнаружили розовые лужи. ГСЧС проверяет происхождение

Автор: РБК-Украина

В Ровенской области на поле выявили лужи с розовым окрасом. Спасатели проверяют их происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Спасатели отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ровно появилась вода с розовой окраской. Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка", - говорится в сообщении.

Глава местной ОТО заявил, что было установлено, один з сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

"На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится сбор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Фото: На поле под Ровно обнаружили розовые лужи (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская областьГСЧС