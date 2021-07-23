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На полі під Рівним виявили рожеві калюжі. ДСНС перевіряє походження

Автор: РБК-Україна

У Рівненській області на полі виявили калюжі з рожевим забарвленням. Рятувальники перевіряють їх походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники відреагували на повідомлення про те, що в полі недалеко від Рівного з'явилася вода з рожевим забарвленням. Підозрілі калюжі з рожевою рідиною в полі помітив напередодні, 22 липня, житель села Колоденка", - йдеться в повідомленні.

Голова місцевої ОТГ заявив, що було встановлено, один з сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження.

"На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться збір проб ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів. Про результати буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Фото: На полі під Рівним виявили рожеві калюжі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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Рівненська областьДСНС