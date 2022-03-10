"Полбатальона 200-ых": СБУ перехватила разговор оккупанта из Николаевского аэропорта
Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта, который находится в Николаевском аэропорту. Он рассказал о многочисленных потерях среди личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Захватчик отметил, что находится в Николаевском аэропорту и участвует в штурме города.
По его словам, большое количество российских солдат, прибывших в Украину из южного направления уже погибли.
"Пол второго батальона раз***рило вообще, 200-е. И командир полка их погиб", - отметил оккупант.
Напомним, один из российских пленных подтвердил, что Россия привлекает к войне в Украине "частных охранников".
Стоит отметить, вчера российские военнопленные дали открытую пресс-конференцию в Киеве, где заявили, что они пришли в Украину убивать, как военные преступники.
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