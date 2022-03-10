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"Пів батальйону 200-их": СБУ перехопила розмова окупанта з Миколаївського аеропорту

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Миколаїв, Четвер 10 березня 2022 14:22
"Пів батальйону 200-их": СБУ перехопила розмова окупанта з Миколаївського аеропорту Фото: СБУ вдалося перехопити розмову окупантів (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який знаходиться в Миколаївському аеропорту. Він розповів про численні втрати серед особистого складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Загарбник зазначив, що знаходиться в Миколаївському аеропорту та бере участь в штурмі міста.

За його словами, велика кількість російських солдатів, що прибули в Україну з південного напрямку вже загинули.

"Пів другого батальйону роз***рило взагалі, 200-ті. І командир полку їх загинув", - зазначив окупант.

Нагадаємо, один з російських полонених підтвердив, що Росіє залучає до війни в Україні "приватних охоронців".

Варто зазначити, вчора російські військовополонені дали відкриту прес-конференцію в Києві, де заявили, що вони прийшли в Україну вбивати, як військові злочинці.

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