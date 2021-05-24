В Полтавской области строят тоннель на новой дороге в рамках "Большой стройки”

В населенном пункте Шевченково Полтавской области на автодороге Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка проходят работы по строительству путепровода тоннельного типа в рамках программы президента "Большая стройка".
Об этом сообщили в Полтавской ОГА.
Отмечается, что тоннель предназначен для обеспечения пересечения сельскохозяйственной техникой и транспорта местных жителей.
Он будет полностью построен из монолитного железобетона. Проектом предусмотрено устройство гидроизоляции и антикоррозионной защиты с использованием современных материалов, обеспечивающих долговечность сооружения.
Строительство автодороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в настоящее время является одним из главных инфраструктурных проектов в Украине, который строится с "нуля".
Проект предусматривает сооружение в рамках программы "Большая стройка" новой четырехполосной дороги. Трасса проходит в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов.
Благодаря новой дороге время поездки из Днепра в Киев сократится на несколько часов.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что "Укравтодор" планирует до конца 2023 года обновить всю сеть общегосударственных трасс между городами, а это около 20 тысяч километров.