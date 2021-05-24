У Полтавській області зводять тунель на новій дорозі в рамках "Великого будівництва”

У населеному пункті Шевченково Полтавської області на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка проходять роботи з будівництва шляхопроводу тунельного типу у межах програми президента "Велике будівництво".
Про це повідомили в Полтавській ОДА.
Зазначається, що тунель призначений для забезпечення перетину сільськогосподарською технікою та транспорту місцевих мешканців.
Його буде повністю споруджено із монолітного залізобетонну. Проєктом передбачено влаштування гідроізоляції та антикорозійного захисту з використанням сучасних матеріалів, які забезпечуватимуть довговічність споруди.
Будівництво автошляху Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка нині є одним з головних інфраструктурних проєктів в Україні, який будується з "нуля".
Проект передбачає спорудження у рамках програми "Велике будівництво" нової чотирисмугової дороги. Траса проходить в обхід населених пунктів на зразок європейських автобанів.
Завдяки новій дорозі час поїздки із Дніпра до Києва скоротиться на кілька годин.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що "Укравтодор" планує до кінця 2023 року оновити усю мережу загальнодержавних трас між містами, а це близько 20 тисяч кілометрів.