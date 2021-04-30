Пол-Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня дожди с грозами в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Температура воздуха днем на западе страны составит +17+20, а ночью +7+9. В северных областях днем будет +15+18, а ночью +6+9.

Во всех остальных регионах ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем в восточных областях составит +17+19, а ночью +4+6. В центральных областях днем +17+20, а ночью +6+9.

На юге страны днем будет +14+19, а ночью +6+9.

Прогноз в Киеве

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +17+19, а ночью +7 9.