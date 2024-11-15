Пол – Тайсон. Де дивитися бій та інші деталі повернення легенди в ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон зустрінеться з американським блогером Джейком Полом у 8-раундовому бою.
Усі новини навколо поєдинку Джейка Пола та Майка Тайсона – в підбірці РБК-Україна.
Бій Пол – Тайсон відбудеться в ніч проти 16 листопада в американському штаті Техас. У ринг боксери вийдуть на "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні. Поєдинок розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом.
Трансляція бою на території України буде доступна на платформі Netflix. Поєдинок покажуть там у розділі "Спорт". Місячна передплата сервісу в Україні з тарифом "Базовий" становить 4,99 євро.
Букмекерська контора Favbet фаворитом протистояння обрала значно молодшого блогера. На перемогу Пола заклали доволі скромний коефіцієнт 1,50. Тим часом на потенційний успіх "Залізного Майка" можна поставити з кефом 2,70. На нечастий в боксі нічийний підсумок запропонували бал 9,00.
Надзвичайно сміливою буде ставка на перемогу Тайсона в стартові 60 секунд із приголомшливим коефіцієнтом 30,00. Цікавою ідеєю буде закластися на те, що обидва бійці побувають в нокдауні з хорошим кефом 4,33. Перемога Пола в 4-му раунді збілишить виграш у 17 разів. На перемогу екс-чемпіона після нокдауну заклали кеф 15,00.
Поєдинок триватиме 8 раундів по дві хвилини за правилами боксу. Бій матиме статус офіційного та піде в професіональний рекорд обох боксерів. "Залізний Майк" не виходив у ринг в офіційних поєдинках із 2005 року. Наразі статистика американця залишається на рівні 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок.
Спершу бій запланували на 20 липня. Проте, за лічені тижні до поєдинку Тайсон зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. У нього загострилася виразка, тож ветерана терміново госпіталізували та навіть переливали кров. Однак, екс-чемпіон світу не відмовився від ідеї битися з Полом.
Останній – не новачок у боксі. Блогер уже здобув 10 перемог у ринзі, зокрема дві – цьогоріч. Досі Пол зазнав лише однієї поразки – від британця Томмі Ф'юрі. Молодший брат "Циганського Короля" здолав шоумена роздільним рішенням суддів у 2023 році.
Пол заради бою з Тайсоном навмисне набрав вагу для переходу в надважку вагу. Усі попередні поєдинки він провів у крузервейті. Блогер на 7 сантиметрів вищий за "Залізного Майка" та має розмах рук 193 см. Габарити колишнього абсолютного чемпіона в хевівейті скромніші: зріст – 178 см, розмах рук – 180 см.
До слова, раніше пригадали найпам'ятніші бої Узелкова в професіональній кар'єрі.
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