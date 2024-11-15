Пол – Тайсон. Де дивитися бій та інші деталі повернення легенди в ринг

Бій Пол – Тайсон відбудеться в ніч проти 16 листопада в американському штаті Техас. У ринг боксери вийдуть на "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні. Поєдинок розпочнеться не раніше 05:00 за київським часом.

Де дивитися бій Пол – Тайсон

Трансляція бою на території України буде доступна на платформі Netflix. Поєдинок покажуть там у розділі "Спорт". Місячна передплата сервісу в Україні з тарифом "Базовий" становить 4,99 євро.

Прогноз букмекерів на поєдинок Пол – Тайсон

Букмекерська контора Favbet фаворитом протистояння обрала значно молодшого блогера. На перемогу Пола заклали доволі скромний коефіцієнт 1,50. Тим часом на потенційний успіх "Залізного Майка" можна поставити з кефом 2,70. На нечастий в боксі нічийний підсумок запропонували бал 9,00.

Надзвичайно сміливою буде ставка на перемогу Тайсона в стартові 60 секунд із приголомшливим коефіцієнтом 30,00. Цікавою ідеєю буде закластися на те, що обидва бійці побувають в нокдауні з хорошим кефом 4,33. Перемога Пола в 4-му раунді збілишить виграш у 17 разів. На перемогу екс-чемпіона після нокдауну заклали кеф 15,00.

Головні подробиці навколо бою Пол – Тайсон

Поєдинок триватиме 8 раундів по дві хвилини за правилами боксу. Бій матиме статус офіційного та піде в професіональний рекорд обох боксерів. "Залізний Майк" не виходив у ринг в офіційних поєдинках із 2005 року. Наразі статистика американця залишається на рівні 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок.

Спершу бій запланували на 20 липня. Проте, за лічені тижні до поєдинку Тайсон зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. У нього загострилася виразка, тож ветерана терміново госпіталізували та навіть переливали кров. Однак, екс-чемпіон світу не відмовився від ідеї битися з Полом.

Останній – не новачок у боксі. Блогер уже здобув 10 перемог у ринзі, зокрема дві – цьогоріч. Досі Пол зазнав лише однієї поразки – від британця Томмі Ф'юрі. Молодший брат "Циганського Короля" здолав шоумена роздільним рішенням суддів у 2023 році.

Пол заради бою з Тайсоном навмисне набрав вагу для переходу в надважку вагу. Усі попередні поєдинки він провів у крузервейті. Блогер на 7 сантиметрів вищий за "Залізного Майка" та має розмах рук 193 см. Габарити колишнього абсолютного чемпіона в хевівейті скромніші: зріст – 178 см, розмах рук – 180 см.