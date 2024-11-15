Пол – Тайсон. Где смотреть бой и другие детали возвращения легенды в ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Майк Тайсон встретится с американским блогером Джейком Полом в 8-раундовом бою.
Все новости вокруг поединка Джейка Пола и Майка Тайсона – в подборке РБК-Украина.
Бой Пол – Тайсон состоится в ночь на 16 ноября в американском штате Техас. В ринг боксеры выйдут на "AT&T Стэдиум" в Арлингтоне. Поединок начнется не раньше 05:00 по киевскому времени.
Трансляция боя на территории Украины будет доступна на платформе Netflix. Поединок покажут там в разделе "Спорт". Месячная подписка на сервис в Украине с тарифом "Базовый" составляет 4,99 евро.
Букмекерская контора Favbet фаворитом противостояния выбрала значительно младше блогера. На победу Пола заложили достаточно скромный коэффициент 1,50. Тем временем на потенциальный успех "Железного Майка" можно поставить с кэфом 2,70. На редкий в боксе ничейный итог предложили балл 9,00.
Чрезвычайно смелой будет ставка на победу Тайсона в стартовые 60 секунд с потрясающим коэффициентом 30,00. Интересной идеей будет положиться на то, что оба бойца побывают в нокдауне с хорошим кэфом 4,33. Победа Пола в 4-м раунде увеличит выигрыш в 17 раз. На победу экс-чемпиона после нокдауна заложили кэф 15,00.
Поединок продлится 8 раундов по две минуты по правилам бокса. Бой получит статус официального и пойдет в профессиональный рекорд обоих боксеров. "Железный Майк" не выходил в ринг в официальных поединках с 2005 года. Статистика американца остается на уровне 50 побед (44 – нокаутом), 6 поражений.
Сначала сражение запланировали на 20 июля. Однако за считанные недели до поединка Тайсон столкнулся с проблемами со здоровьем. У него обострилась язва, так что ветерана срочно госпитализировали и даже переливали кровь. Однако экс-чемпион мира не отказался от идеи драться с Полом.
Последний – не новичок в боксе. Блогер уже одержал 10 побед в ринге, в том числе две – в этом году. До сих пор Пол потерпел лишь одно поражение – от британца Томми Фьюри. Младший брат "Цыганского Короля" одолел шоумена раздельным решением судей в 2023 году.
Пол ради боя с Тайсоном специально набрал вес для перехода в сверхтяжелый вес. Все предыдущие поединки он провел в крузервейте. Блогер на 7 сантиметров выше "Железного Майка" и имеет размах рук 193 см. Габариты бывшего абсолютного чемпиона в хевивейте скромнее: рост – 178 см, размах рук – 180 см.
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