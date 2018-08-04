Пол Манафорт під час роботи в Україні заробив 60 млн доларів

Лише офіційно, за 5 років роботи в Україні, Пол Манафорт оприлюднив 14 млн доларів

За документами обвинувачення, під час роботи в Україні, політтехнолог Пол Манафорт заробив 60 млн доларів. Про це повідомляє Голос Америки.

Під час роботи в Україні, Пол Манафорт встиг задекларувати 14 млн доларів (504 тис в 2010, 3,1 млн в 2011, 5,4 млн в 2012, 1,9 млн в 2013 та близько 3 млн у 2014). Однак адвокат політтехнолога Філіп Айліффа заявив, що Манафорт приховував закордонні рахунки.

Айліфа повідомив, що у 2011 році він запитував у Манафорта, чи зацікавлений той у іноземних рахунках, на що він відповів негативно. За його словами, деякі іноземні компанії, в контролі яких звинувачують Манафорта, були його клієнтами, але він не знав про зв'язок цих компаній з політтехнологом.

Нагадаємо, українські партнери Манафорта вимагали не реєструвати доходи. Під час судового засідання, адвокат Томан Зенле заявив, що політтехнолог Пол Манафорт отримував незареєстровані доходи, так як це було умовою від його українських колег.