Покушение на Соболева: "Правый сектор" опровергает причастность Гергерта к движению

Движение "Правый сектор" в рамках расследования покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева отрицает причастность к их организации Андрея Гергерта с позывным "Червень". Об этом передает пресс-служба "Правого сектора".

В частности, во время публикации информации о покушении на Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата, Гергерт отметил, что проверит, были ли причастны к преступлению "бойцы его батальона".

"По сообщениям некоторых медиа подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правому сектору", потому что подчинялись заместителю командующего УДА (Украинской добровольческой армии, - ред.) так называемому комбату "Червню" (Андрею Гергерту). "Правый сектор" в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к "Правому сектору", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Гергерт заявлял, что один из задержанных, которого подозревают в покушении на Вячеслава Соболева, три года воевал на Донбассе. Гергерт предположил, что такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.