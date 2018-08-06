Покушение на Мадуро: в Венесуэле задержали 11 журналистов

Венесуэльский профсоюз работников СМИ призвал наказать ответственных за нарушение права на информацию

В Венесуэле после покушения на президента Николаса Мадуро задержали 11 журналистов. Об этом сообщил Национальный профсоюз работников венесуэльских СМИ в Twitter.

"11 журналистов и работников средств массовой информации были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию", - говорится в сообщении

Профсоюз также опубликовал список задержанных представителей СМИ, среди них оказались представители венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

#ALERTAsntp 11 periodistas y trabajadores de medios arbitrariamente detenidos, unos, y golpeados o robados, otros. Rechazamos estos hechos y pedimos sanción a los responsables de la violación del derecho individual de las víctimas y del derecho colectivo a la información pic.twitter.com/gdfrvK4TvQ — SNTP (@sntpvenezuela) August 5, 2018

Отметим, 4 августа во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства не пострадал.

Напомним, ранее министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол сообщил, что по подозрению в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро арестовали шесть человек.