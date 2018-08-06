Покушение на Мадуро: в Венесуэле задержали 11 журналистов

Новости Политика 06.08.2018 - 03:58
Фото: Венесуэла (asambleanacional.gob.ve)
Фото: Венесуэла (asambleanacional.gob.ve)

Венесуэльский профсоюз работников СМИ призвал наказать ответственных за нарушение права на информацию

В Венесуэле после покушения на президента Николаса Мадуро задержали 11 журналистов. Об этом сообщил Национальный профсоюз работников венесуэльских СМИ в Twitter.

"11 журналистов и работников средств массовой информации были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы не приемлем такие действия и требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию", - говорится в сообщении

Профсоюз также опубликовал список задержанных представителей СМИ, среди них оказались представители венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

Отметим, 4 августа во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства не пострадал.

Напомним, ранее министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол сообщил, что по подозрению в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро арестовали шесть человек.

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Теги:  журналисты,  Венесуэла,  Николас Мадуро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС