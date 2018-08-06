Замах на Мадуро: у Венесуелі затримали 11 журналістів

Новини Політика 06.08.2018 - 03:58
Фото: Венесуела (asambleanacional.gob.ve)
Фото: Венесуела (asambleanacional.gob.ve)

Венесуельська профспілка працівників ЗМІ закликала покарати відповідальних за порушення права на інформацію

У Венесуелі після замаху на президента Ніколаса Мадуро затримали 11 журналістів. Про це повідомила Національна профспілка працівників венесуельських ЗМІ в Twitter.

"11 журналістів та працівників засобів масової інформації були необгрунтовано затримані, ще кількох побили або пограбували. Ми не приймаємо такі дії і вимагаємо покарати відповідальних за це порушення права на інформацію", - йдеться в повідомленні

Профспілка також опублікувала список затриманих представників ЗМІ, серед них опинилися представники венесуельських, іспанських і аргентинських видань.

Зазначимо, 4 серпня під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. В результаті інциденту ніхто з перших осіб держави не постраждав.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол повідомив, що за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.

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Теги:  журналисты,  Венесуэла,  Николас Мадуро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС