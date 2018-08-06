Замах на Мадуро: у Венесуелі затримали 11 журналістів

Венесуельська профспілка працівників ЗМІ закликала покарати відповідальних за порушення права на інформацію

У Венесуелі після замаху на президента Ніколаса Мадуро затримали 11 журналістів. Про це повідомила Національна профспілка працівників венесуельських ЗМІ в Twitter.

"11 журналістів та працівників засобів масової інформації були необгрунтовано затримані, ще кількох побили або пограбували. Ми не приймаємо такі дії і вимагаємо покарати відповідальних за це порушення права на інформацію", - йдеться в повідомленні

Профспілка також опублікувала список затриманих представників ЗМІ, серед них опинилися представники венесуельських, іспанських і аргентинських видань.

#ALERTAsntp 11 periodistas y de trabajadores medios arbitrariamente detenidos, unos, y golpeados o robados, otros. Rechazamos estos hechos y pedimos sanción a los responsables de la violación del derecho individual de las víctimas y del derecho colectivo a la información pic.twitter.com/gdfrvK4TvQ — SNTP (@sntpvenezuela) August 5, 2018

Зазначимо, 4 серпня під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. В результаті інциденту ніхто з перших осіб держави не постраждав.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол повідомив, що за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб.