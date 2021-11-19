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Замах на Лещенка. Суд заарештував громадянина США

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 14:21
Замах на Лещенка. Суд заарештував громадянина США Фото: у справі замаху на Лещенка оголосили запобіжний захід підозрюваному (5 ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ґрати".

"Печерський районний суд Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, підозрюваного у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка", - йдеться у повідомленні.

Вчора стало відомо, що на міністра аграрної політики Романа Лещенка готувався замах. Поліція його відвернула, замовників арештували. Замах готувався через образи на Лещенка ще в часи ведення власного бізнесу і до призначення керівником аграрного відомства.

За даними слідства, замовником і організатором замаху виявився громадянин США, який для вирішення спірних питань у бізнесі із залученням довіреної особи підшукав кілера, якому передав частину коштів у сумі 20 000 доларів.

Їх затримали на передачі завдатку. За словами самого міністра, цей замах не має відношення до його державної служби. Подробиці – в матеріалі РБК-Україні.

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