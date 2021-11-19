Замах на Лещенка. Суд заарештував громадянина США

Печерський суд Києва обрав громадянину США Курту Джейкобу Гросансу запобіжний захід у справі замаху на міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка. Його заарештували на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " Ґрати ".

Вчора стало відомо, що на міністра аграрної політики Романа Лещенка готувався замах. Поліція його відвернула, замовників арештували. Замах готувався через образи на Лещенка ще в часи ведення власного бізнесу і до призначення керівником аграрного відомства.

"Печерський районний суд Києва заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, підозрюваного у замовленні замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, замовником і організатором замаху виявився громадянин США, який для вирішення спірних питань у бізнесі із залученням довіреної особи підшукав кілера, якому передав частину коштів у сумі 20 000 доларів.

Їх затримали на передачі завдатку. За словами самого міністра, цей замах не має відношення до його державної служби. Подробиці – в матеріалі РБК-Україні.