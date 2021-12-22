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Покушался на судью за рассмотрение дела: на Прикарпатье подозревают местного жителя

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Прикарпатье, Среда 22 декабря 2021 13:55
Покушался на судью за рассмотрение дела: на Прикарпатье подозревают местного жителя Фото: на Прикарпатье мужчина покушался на жизнь судьи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

На Прикарпатье подозревают местного жителя в покушении на убийство судьи, чтобы избежать наказания. Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, на рассмотрении у судьи находился обвинительный акт по совершению группой лиц нескольких тяжких преступлений. Злоумышленник решил убить судью, чтобы избежать тюрьмы.

Известно, что подозреваемый следил за судьей и узнал, где он живет. Ночью злоумышленник вместе с подельником закрепили перед гаражом судьи взрывное устройство - гранату типа "Ф-1". По их задумке она должна была взорваться при открытии гаража. Однако взрывное устройство не сдетонировало.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, стало известно, на кого из министров готовилось покушение, о котором заявляли в Министерстве внутренних дел. Жертвой покушения мог стать министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

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Прикарпатье
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