Покушался на судью за рассмотрение дела: на Прикарпатье подозревают местного жителя

На Прикарпатье подозревают местного жителя в покушении на убийство судьи, чтобы избежать наказания. Так он пытался отсрочить вынесение приговора и запугать других судей, рассматривающих дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

По данным следствия, на рассмотрении у судьи находился обвинительный акт по совершению группой лиц нескольких тяжких преступлений. Злоумышленник решил убить судью, чтобы избежать тюрьмы.

Известно, что подозреваемый следил за судьей и узнал, где он живет. Ночью злоумышленник вместе с подельником закрепили перед гаражом судьи взрывное устройство - гранату типа "Ф-1". По их задумке она должна была взорваться при открытии гаража. Однако взрывное устройство не сдетонировало.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.