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Вчинив замах на суддю за розгляд справи: на Прикарпатті підозрюють місцевого жителя

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Прикарпаття, Середа 22 грудня 2021 13:55
Вчинив замах на суддю за розгляд справи: на Прикарпатті підозрюють місцевого жителя Фото: на Прикарпатті чоловік здійснив замах на життя судді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

На Прикарпатті підозрюють місцевого жителя у замаху на вбивство судді, щоб уникнути покарання. Так він намагався відстрочити винесення вироку та залякати інших суддів, які розглядають справу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, на розгляді у судді знаходився обвинувальний акт щодо скоєння групою осіб декількох тяжких злочинів. Зловмисник вирішив вбити суддю, щоб уникнути в'язниці.

Відомо, що підозрюваний стежив за суддею та дізнався, де він живе. Вночі зловмисник разом із подільником закріпили перед гаражем судді вибуховий пристрій - гранату типу "Ф-1". За задумом вона повинна була вибухнути при відкритті гаража. Проте вибуховий пристрій не здетонував.

В даний час вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, стало відомо, на кого з міністрів готувався замах, про який заявляли в Міністерстві внутрішніх справ. Жертвою замаху міг стати міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

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