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Покупали люксовые авто. В Тернопольской области "волонтеров" подозревают в мошенничестве

Фото: в Тернопольской области волонтеры обогащались благодаря пожертвованиям украинцев (freepik)
Автор: РБК-Украина

Двоим жителям Тернопольской области объявлено о подозрении в псевдоволонтерстве. Они использовали добровольные пожертвования граждан Украины для собственного обогащения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

"Прокурорами и следователями установлено, что подозреваемые за собранные в поддержку Вооруженных Сил Украины добровольные пожертвования граждан приобрели для личного использования автомобили Land Rover - Range Rover и Audi - Q5, а также мобильные телефоны Apple iPhone 13 Pro Max и другие материальные ценности на общую сумму свыше 2 миллионов гривен", - рассказывают правоохранители.

По информации прокуратуры, злоумышленники еще в начале вторжения РФ в Украину объявили о сборе средств на ВСУ.

"За это время были собраны миллионы гривен, за которые злоумышленники приобрели иностранную валюту, автомобили премиум класса, мобильные телефоны последних моделей. При этом псевдоволонтеры регулярно производили в соцсетях видеоотчеты о передаче на территории активных военных действий автомобилей и других вещей военнослужащим", - сообщают в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и наложения ареста на изъятое во время обысков имущество.

Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили в Киеве мужчину, который обманул волонтеров на полмиллиона гривен. Ему объявили подозрение.

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Тернопольская областьмошенническая схемаПрокуратура