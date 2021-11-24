Покупаем криптовалюту . Как её использовать и избежать рисков ?

Рынок криптовалют только с начала 2021 года вырос больше чем на 200%. Главная криптовалюта — биткоин — достигал небывалых высот и даже стал официальным средством платежа в Сальвадоре. Соотстветвенно, интерес инвесторов к криптовалютам продолжает расти вместе с их успехами. Криптобиржа Currency.com предлагает простое руководство по тому, как можно купить, держать и продать криптовалюты .

Как купить криптовалюту

Есть несколько способов купить криптовалюту:

Криптобиржи. Более удобны, поскольку купить криптовалюту на них зачастую проще и быстрее. При этом цена криптовалют на криптобиржах может достаточно сильно отличаться от текущих курсов — и не в сторону выгоды.

Более удобны, поскольку купить криптовалюту на них зачастую проще и быстрее. При этом цена криптовалют на криптобиржах может достаточно сильно отличаться от текущих курсов — и не в сторону выгоды. P2P-обменники. Здесь пользователи без посредников меняют криптовалюты на фиатные деньги и обратно между собой. Цены здесь более близки к курсам, но обменять большие суммы может быть проблематично.

Теперь разберем подробнее покупку на криптобирже на примере Currency.com.

Процесс регистрации занимает всего несколько минут. От вас на первом этапе потребуется имя и адрес электронной почты, после чего нужно будет пройти процедуру KYC (Know Your Customer), которая включает в себя проверку личности. Большинство надежных криптобирж просят своих клиентов предоставить подобную информацию о себе.

После прохождения процедуры KYC вам откроется доступ к пополнению аккаунта средствами. Пополнить аккаунт можно несколькими способами: с банковской карты или банковским переводом. В первом случае комиссия на криптобирже Currency.com составит 3,5%, во втором сбор не предусмотрен. Однако его может взимать банк отправителя.

Как только вы пополните аккаунт, вы сможете сразу начать торговать криптовалютами на криптоплатформе. Для этого нужно:

Найти нужную криптовалюту ;

Выбрать количество криптовалюты (необязательно покупать, например, целый биткоин, можно купить его часть);

Отправить заявку.

После этого ваша криптовалюта будет храниться в определенном адресе виртуального кошелька и учитываться за вами на аккаунте.

Как хранить криптовалюту

Держать криптовалюту на адресе виртуального кошелька, особенно если вы собираетесь играть в долгую, скорее всего не стоит. Какой бы надежной ни была криптоплатформа, криптобиржи — любимая цель хакеров. Поэтому стоит задуматься о создании отдельного адреса виртуального кошелька для хранения криптовалют.

Существует два основных вида кошельков:

«Горячие» — это значит, что данные о ваших средствах хранятся в интернете. Основной плюс «горячего» кошелька заключается в том, что переводить средства на него или с него можно просто и быстро. Главный же минус — уязвимость перед хакерами. Все ваши данные хранятся в интернете, а невзламываемых ресурсов не существует.

— это значит, что данные о ваших средствах хранятся в интернете. Основной плюс «горячего» кошелька заключается в том, что переводить средства на него или с него можно просто и быстро. Главный же минус — уязвимость перед хакерами. Все ваши данные хранятся в интернете, а невзламываемых ресурсов не существует. «Холодные» — в них данные о ваших криптовалютах хранятся на носителе, который не подключен к интернету. С их помощью вы сможете максимально защититься от хакеров.

Есть несколько видов «холодных» кошельков. К ним относятся, например, аппаратные — это устройства, которые хранят всю необходимую информацию для использования средств. Аппаратные кошельки считаются одним из самых безопасных способов хранения цифровых активов, но даже они не дают стопроцентной гарантии — их можно потерять или сломать.

Аппаратные кошельки производят несколько компаний, в числе которых Ledger и Trezor. К минусам таких устройств можно отнести цену — за такое устройство нужно отдать больше $100.

Если вы не хотите покупать отдельное устройство, то можно сделать бумажный кошелек — создать его на компьютере, распечатать и хранить, скажем, в сейфе.

Помните, что за вывод криптовалюты на многих платформах предусмотрена комиссия. Например, на криптобирже Currency.com можно вывести не меньше 0,0008 BTC, при этом комиссия составит 0,0004 BTC. Тем не менее в большинстве случаев это все равно выгоднее, чем продажа через обменник.

Как продать криптовалюту

Вы можете воспользоваться двумя основными способами: продать на криптобирже или в обменнике.

В первую очередь определитесь, с какой частью своих вложений в криптовалюты вы готовы расстаться. Необязательно обменивать сразу все — не забывайте, что купить или продать можно не только целую криптовалюту , но и часть. В случае с биткоином на криптобирже Currency.com можно торговать вплоть до 0,0001 BTC.

Если вы решите воспользоваться обменником, вас ждут те же самые минусы, что и при покупке — невыгодные курсы или невозможность продать сразу много. При этом по скорости обменники уже не будут выигрывать — если у вас есть аккаунт на бирже, то продать криптовалюту там будет так же быстро, как в обменнике.

Сама продажа криптовалют на криптобирже устроена так: сначала вам нужно ввести криптовалюту на аккаунт. Важно помнить, что есть определенные ограничения: например, на криптобирже Currency.com нельзя пополнить аккаунт на сумму меньше 0,0001 BTC. При этом за пополнение в криптовалютах комиссия не взимается.

После пополнения вы сможете выбрать актив и обменять его на токенизированную валюту по вашему выбору. Затем выберите количество продаваемых активов и нажмите «Продать». На ваш аккаунт поступят токенизированные валюты , с помощью которых впоследствии можно будет вывести средства.

Как и в случае с пополнением, при выводе средств предусмотрена комиссия, которая зависит от способа. Если вы будете выводить средства на банковскую карту, то сборы составят 3% и $3. При банковском переводе взимается комиссия в размере 0,15%, но не меньше $20.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала.