Купуємо криптовалюту. Як її використовувати та уникнути ризиків?

Ринок криптовалют лише з початку 2021 року зріс на понад 200%. Головна криптовалюта — біткоїн — сягала небувалих висот і навіть стала офіційним засобом платежу в Сальвадорі. Відповідно, інтерес інвесторів до криптовалютів продовжує зростати разом із їхніми успіхами. Криптобіржа Currency.com пропонує простий посібник з того, як можна купити, тримати і продати криптовалюти .

Як купити криптовалюту

Є кілька способів купити криптовалюту:

Криптобіржі. Більш зручні, оскільки купити криптовалюту на них найчастіше простіше та швидше. При цьому ціна криптовалют на криптобіржах може дуже відрізнятися від поточних курсів — і не в бік вигоди.

Більш зручні, оскільки купити криптовалюту на них найчастіше простіше та швидше. При цьому ціна криптовалют на криптобіржах може дуже відрізнятися від поточних курсів — і не в бік вигоди. P2P-обмінники. Тут користувачі без посередників змінюють криптовалюти на фіатні гроші та назад між собою. Ціни тут ближчі до курсів, але обміняти великі суми може бути проблематично.

Тепер розберемо докладніше покупку на криптобіржі з прикладу Currency.com.

Процес реєстрації займає лише кілька хвилин. Від вас на першому етапі знадобиться ім'я та адреса електронної пошти, після чого потрібно буде пройти процедуру KYC (Know Your Customer), яка включає перевірку особистості. Більшість надійних криптобірж просять своїх клієнтів надати таку інформацію про себе.

Після проходження процедури KYC вам відкриється доступ до поповнення облікового запису засобами. Поповнити обліковий запис можна кількома способами: з банківської картки або банківським переказом. У першому випадку комісія на криптобіржі Currency.com становитиме 3,5%, у другому збір не передбачено. Однак, його може стягувати банк відправника.

Як тільки ви поповните обліковий запис, ви зможете відразу почати торгувати криптовалютами на криптоплатформі. Для цього потрібно:

Знайти потрібну криптовалюту;

Вибрати кількість криптовалюти (необов'язково купувати, наприклад, цілий біткоїн, можна купити його частину);

Надіслати заявку.

Після цього ваша криптовалюта зберігатиметься у певній адресі віртуального гаманця та враховуватиметься за вами на обліковому записі.

Як зберігати криптовалюту

Тримати криптовалюту на адресі віртуального гаманця, особливо якщо ви збираєтеся грати в довгу, швидше за все, не варто. Якою б надійною була криптоплатформа, криптобіржі — улюблена мета хакерів. Тому варто замислитися над створенням окремої адреси віртуального гаманця для зберігання криптовалют.

Існує два основні види гаманців:

«Гарячі» — це означає, що дані про ваші кошти зберігаються в Інтернеті. Основний плюс гарячого гаманця полягає в тому, що переводити кошти на нього або з нього можна просто і швидко. Головний мінус — вразливість перед хакерами. Всі ваші дані зберігаються в інтернеті, а незламних ресурсів не існує.

— це означає, що дані про ваші кошти зберігаються в Інтернеті. Основний плюс гарячого гаманця полягає в тому, що переводити кошти на нього або з нього можна просто і швидко. Головний мінус — вразливість перед хакерами. Всі ваші дані зберігаються в інтернеті, а незламних ресурсів не існує. «Холодні» — дані про ваші криптовалюти зберігаються на носії, який не підключений до Інтернету. З їхньою допомогою ви зможете максимально захиститися від хакерів.

Є кілька видів холодних гаманців. До них відносяться, наприклад, апаратні - це пристрої, які зберігають всю необхідну інформацію для використання коштів. Апаратні гаманці вважаються одним із найбезпечніших способів зберігання цифрових активів, але навіть вони не дають стовідсоткової гарантії — їх можна втратити чи зламати.

Апаратні гаманці виробляють кілька компаній, серед яких Ledger та Trezor. До мінусів таких пристроїв можна віднести ціну - за такий пристрій потрібно віддати більше ніж $100.

Якщо ви не хочете купувати окремий пристрій, можна зробити паперовий гаманець — створити його на комп'ютері, роздрукувати і зберігати, скажімо, в сейфі.

Пам'ятайте, що за виведення криптовалюти на багатьох платформах передбачено комісію. Наприклад, на криптобіржі Currency.com можна вивести щонайменше 0,0008 BTC, у своїй комісія становитиме 0,0004 BTC. Проте здебільшого це однаково вигідніше, ніж продаж через обмінник.

Як продати криптовалюту

Ви можете скористатися двома основними способами: продати на кріптобіржі або в обміннику.

Насамперед визначтеся, з якою частиною своїх вкладень у криптовалюти ви готові розлучитися. Необов'язково обмінювати відразу все - не забувайте, що купити чи продати можна не тільки цілу криптовалюту, але й частину. У випадку з біткоїном на криптобіржі Currency.com можна торгувати до 0,0001 BTC.

Якщо ви вирішите скористатися обмінником, на вас чекають ті самі мінуси, що і при покупці — невигідні курси або неможливість продати відразу багато. При цьому за швидкістю обмінники вже не виграватимуть — якщо у вас є обліковий запис на біржі, то продати криптовалюту там буде так само швидко, як в обміннику.

Сам продаж криптовалют на криптобіржі влаштований так: спочатку вам потрібно ввести криптовалюту на обліковий запис. Важливо пам'ятати, що є певні обмеження: наприклад, на криптобіржі Currency.com не можна поповнити обліковий запис на суму менше 0,0001 BTC. При цьому за поповнення у криптовалютах комісія не стягується.

Після поповнення ви зможете вибрати актив та обміняти його на токенізовану валюту на ваш вибір. Потім виберіть кількість активів, що продаються, і натисніть «Продати». На ваш обліковий запис надійдуть токенізовані валюти, за допомогою яких згодом можна буде вивести кошти.

Як і у разі поповнення, при виведенні коштів передбачена комісія, яка залежить від способу. Якщо ви виводитимете кошти на банківську картку, то збори становитимуть 3% і $3. При банківському переказі стягується комісія у розмірі 0,15%, але не менше ніж $20.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна рада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу.