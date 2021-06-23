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Покрыть всю страну интернетом. В Украине проверят качество мобильной связи

Автор: Андрей Василюк

В Украине проведут мониторинг качества мобильной связи для обеспечения всей страны интернетом. Проверка начнется в сентябре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с партнерами запускаем мониторинг качества мобильной связи. Это поможет отслеживать и улучшать качество интернета по всей стране. Находить проблемные участки или участки, которые вообще без связи, и покрывать их надлежащим интернетом. Благодаря этому мы сможем обеспечить одинаково качественную сеть жителям и маленького поселка и крупного города", - написал Федоров.

Он отметил, что проверка будет способствовать росту конкуренции между операторами, что будет означать улучшение услуг для людей и развитие сети.

"Результат мониторинга можно будет взглянуть в режиме реального времени - на дашборде. Будет информация о проблемных точках в селах, городах, а также на дорогах. До 2024 года планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом", - добавил министр.

Он пояснил, что таким образом Минцифра совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) реализует правительственную программу по мониторингу качества мобильной связи.

Мониторинг стартует в сентябре.

В конце апреля Федров заявил, что до конца года шесть тысяч школ и больниц будут подключены к скоростному интернету. А уже через два года оптический интеренет появится на 95% территории страны.

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