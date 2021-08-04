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На Покровской СЭС реализована уникальная система диагностики, - ДТЭК

Автор: Наталия Гурковская

Специалисты компании ДТЭК ВИЭ разработали уникальную систему диагностики и поддержки крупных солнечных электростанций, которая повышает эффективность работы и обеспечивает увеличение производительности на 4% в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Покровская СЭС стала пилотной площадкой для реализации этого проекта.

Система под названием OD.ISSAY позволяет максимально автоматизировать процесс управления станцией.

Программное обеспечение, разработанное совместно с партнерами компании, собирает и анализирует большие массивы информации, поступающие с различного оборудования. Ранее персоналу приходилось обрабатывать данные вручную, теперь система выполняет это автоматически.

В рамках проекта была также реализована первая в мире автоматическая беспилотная система мониторинга оборудования CЕС.

Дрон на станции используется как дополнительный инструмент диагностики оборудования и раньше управлялся оператором вручную. Новый "беспилотник" работает автономно (без оператора), 24/7 и в любую погоду.

Выполняя облет по заданному маршруту, дрон осуществляет визуальный осмотр инфракрасной камерой, фиксирует данные и направляет их на облачный портал для обработки и анализа. Новая технология позволяет повысить точность диагностики оборудования до 91% и сократить количество ложных выездов на 95%.

Система диджитал-мониторинга OD.ISSAY позволяет постоянно диагностировать состояние оборудования, работать на предотвращение аварийных ситуаций, уменьшая время простоев, а также упрощает работу и нивелирует человеческий фактор.

В перспективе специалисты компании планируют масштабировать проект OD.ISSAY для дальнейшего использования на других солнечных станциях.

Как сообщалось, компания ДТЭК объявила о запуске скаутинга инновационных решений в Великобритании вместе с партнером - лондонской венчурной компанией Blue Lake, которая работает со стартапами на ранней стадии, а также занимается поиском инновационных решений для крупного бизнеса.

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ДТЭК