ДТЭК начинает скаутинг инновационных решений в Великобритании с компанией Blue Lake

Компания ДТЭК объявила о запуске скаутинга инновационных решений в Великобритании вместе с партнером - лондонской венчурной компанией Blue Lake, которая работает со стартапами на ранней стадии, а также занимается поиском инновационных решений для крупного бизнеса.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

При поддержке британского партнера компания планирует выстраивать устойчивые партнерские отношения между украинской и британской инновационными экосистемами.

"Цель нашего партнерства - выявлять международные тренды развития инновационных технологий и бизнес-моделей на раннем этапе и помогать команде Innovation DTEK внедрять их в бизнес. Мы уверены, что результатом нашей совместной работы станут успешные пилотные проекты, которые в очередной раз докажут лидерство ДТЭК в инновационной экосистеме Украины", - цитирует пресс-служба слова Дэвид Гильгур, партнера Blue Lake.

По словам директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, цель скаутинга заключается в поиске инновационных решений, направленных на повышение уровня безопасности, экологичности производств и эффективности бизнеса. Он подчеркнул, что решения должны соответствовать Целям устойчивого развития ООН и принципам ESG (Environment, Social, Governance), которых придерживается компания.

"Мы будем фокусироваться на новых экспоненциальных и прорывных технологиях, которые еще не появились в Украине. Реализация этого проекта будет содействовать формированию культуры открытых инноваций для устойчивого развития бизнеса ДТЭК. Изучение лучших мировых практик, обмен опытом, привлечение международной экспертизы поможет усилить принятие и проникновение новых подходов в инновационную экосистему для трансформации украинского энергетического сектора", - поделился Эмануэле Вольпе.

По его словам, с помощью этого проекта ДТЭК будет внедрять перспективные инновационные решения на украинском рынке, а также служить “окном” для украинских стартапов в самую развитую международную инновационную экосистему Европы.

Он добавил, что ДТЭК развивает сеть партнерств как в Украине, так и за ее пределами, и является активным индустриальным партнёром в международной инновационной экосистеме.

Директор по инновациям сообщил, что искать будут в первую очередь решения для декарбонизации, хранения энергии, производства углеродно-нейтрального водорода и компонентов водородных систем, а также решения для гибкости сети и управления энергопотреблением. Лучшие инновационные решения будут пилотировать в бизнесе с целью дальнейшего масштабирования.