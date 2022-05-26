Покровской общине передали 200 бронежилетов для работников социальной сферы

"Мы проверили эти бронежилеты, отстреляли. Это качественные и прочные бронежилеты 5+. Они помогут защитить жизнь и здоровье людей", - отметил он.

Передала бронежилеты компания "Метинвест", они - полностью отечественного производства.

"Группа Метинвест передает 200 бронежилетов, чтобы обезопасить работников и представителей социальной инфраструктуры. Пластины изготовлены на заводах Метинвеста, сами бронежилеты сделаны в Украине. Компания и в дальнейшем будет помогать городу в решении самых сложных вопросов к обеспечению нашей полной победы", - отметил директор Транспортной дирекции "Метинвест" Покровскугля Денис Ачкасов.

Как известно, компания "Метинвест" наладила производство пластин для бронежилетов на своих предприятиях, а также закупает их за рубежом. Всего для ВСУ и ТРО компания передала уже более 100 тысяч бронежилетов.

Также компания передает бойцам технику - автомобили, дроны, тепловизоры, и медицинское снаряжение аптечки и турникеты.