На Покровському напрямку ЗСУ вживають заходів для стабілізації обстановки, - Генштаб

Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту, кількість боєзіткнень тут за добу склала майже три десятки. Російські окупанти не припиняють спроб вклинитися в оборони українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні надали дані щодо оперативної обстановки станом на 23:30 6 червня.

Російські обстріли

За поточну добу російські окупанти завдали по території України 1 ракетний удар із застосуванням 2 ракет та 35 авіаційних ударів 58-ми КАБами.

Також загарбники застосували 477 дронів-камікадзе для атак.

Крім того, ворог здійснив майже 2734 обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

На даний час відбулося 73 бойових зіткнення, поінформували у Генштабі.

На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив, намагався витіснити підрозділи ЗСУ, завдаючи інтенсивного вогневого впливу. Ситуація контрольована.

На Куп'янському напрямку окупанти протягом дня намагаються просунутися до позицій ЗСУ в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника були відбиті Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Тернів та М’ясожарівки. Втрат територій та позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник 5 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського, проте успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку активність російських загарбників обмежилась 5 бойовими зіткненнями. 4 атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та Калинівки успішно відбито ЗСУ. Ситуація напружена, триває ще 1 бій в районі Калинівки.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього від початку доби окупанти 28 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах Новоселівки Першої, Сокола, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Новопокровського та Прогресу.

"Наразі 22 атаки ворога відбито, 6 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території", - передали у Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції Сил оборони в районах Парасковіївки та Красногорівки. Успіху не мали. Ситуація під контролем ЗСУ.

На Времівському напрямку окупанти 9 разів безуспішно штурмували позиції ЗСУ в районах Старомайорського, Урожайного та Новодарівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, під контролем Сил оборони, втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Удари по ворожих цілях

У Генштабі розповіли, що підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії Сил оборони України з початку доби, 6 червня, було завдано уражень: