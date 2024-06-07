На Покровском направлении ВСУ принимают меры по стабилизации обстановки, - Генштаб
Покровское направление остается самым "горячим" на линии фронта, количество боестолкновений тут за сутки составило почти три десятка. Российские оккупанты не прекращают попыток вклиниться в обороны украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании предоставили данные об оперативной обстановке по состоянию на 23:30 6 июня.
Российские обстрелы
За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 1 ракетный удар с применением 2 ракет и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами (УАБами).
Также захватчики применили 477 дронов-камикадзе для атак.
Кроме того, враг совершил почти 2734 обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на фронте
В настоящее время произошло 73 боевых столкновений, проинформировали в Генштабе.
На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытался вытеснить подразделения ВСУ, оказывая интенсивное огневое влияние. Ситуация контролируется.
На Купянском направлении оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к позициям ВСУ в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника были отбиты Силами обороны.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Тернов и Мясожаровки. Потери территорий и позиций не допущены.
На Северском направлении противник 5 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки и Верхнекаменского, однако успеха не имел. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении активность российских захватчиков ограничилась 5 боевыми столкновениями. 4 атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Калиновки успешно отбиты ВСУ. Ситуация напряженная, продолжается еще 1 бой в Калиновке.
Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Новоселовки Первой, Сокола, Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Новопокровского и Прогресса.
"В настоящее время 22 атаки врага отбиты, 6 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории", - передали в Генштабе.
На Кураховском направлении враг 5 раз атаковал позиции сил обороны в районах Парасковеевки и Красногоровки. Удачи не имели. Ситуация под контролем ВСУ.
На Времивском направлении оккупанты 9 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.
На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущены.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Удары по вражеским целям
В Генштабе рассказали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины с начала суток, 6 июня, были нанесены впечатления:
- по 4 районам сосредоточения личного состава,
- по 1 району скопления вооружения и военной техники,
- по 1 средству ПВО,
- и по 1 РЛС оккупантов.
Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ситуация на Покровском направлении говорит о том, что российские захватчики, вероятно, пытаются развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.
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