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На Покровском направлении ВСУ принимают меры по стабилизации обстановки, - Генштаб

Пятница 07 июня 2024 00:42
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На Покровском направлении ВСУ принимают меры по стабилизации обстановки, - Генштаб Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Покровское направление остается самым "горячим" на линии фронта, количество боестолкновений тут за сутки составило почти три десятка. Российские оккупанты не прекращают попыток вклиниться в обороны украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании предоставили данные об оперативной обстановке по состоянию на 23:30 6 июня.

Российские обстрелы

За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины 1 ракетный удар с применением 2 ракет и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами (УАБами).

Также захватчики применили 477 дронов-камикадзе для атак.

Кроме того, враг совершил почти 2734 обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В настоящее время произошло 73 боевых столкновений, проинформировали в Генштабе.

На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытался вытеснить подразделения ВСУ, оказывая интенсивное огневое влияние. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к позициям ВСУ в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника были отбиты Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Тернов и Мясожаровки. Потери территорий и позиций не допущены.

На Северском направлении противник 5 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки и Верхнекаменского, однако успеха не имел. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении активность российских захватчиков ограничилась 5 боевыми столкновениями. 4 атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Калиновки успешно отбиты ВСУ. Ситуация напряженная, продолжается еще 1 бой в Калиновке.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах Новоселовки Первой, Сокола, Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Новопокровского и Прогресса.

"В настоящее время 22 атаки врага отбиты, 6 боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории", - передали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг 5 раз атаковал позиции сил обороны в районах Парасковеевки и Красногоровки. Удачи не имели. Ситуация под контролем ВСУ.

На Времивском направлении оккупанты 9 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущены.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары по вражеским целям

В Генштабе рассказали, что подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины с начала суток, 6 июня, были нанесены впечатления:

  • по 4 районам сосредоточения личного состава,
  • по 1 району скопления вооружения и военной техники,
  • по 1 средству ПВО,
  • и по 1 РЛС оккупантов.

Ранее спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что ситуация на Покровском направлении говорит о том, что российские захватчики, вероятно, пытаются развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

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