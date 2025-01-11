На Покровському напрямку зберігається висока активність РФ, - Генштаб

Станом на 16:00, 11 січня, на фронті від початку відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні росіяни продовджують атакувати населені пункти України. Зокрема, противник завдав артилерійських обстрілів по таких н.п, як:

Покровка Сумської області;

Янжулівка та Блешня Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

Наразі зберігається висока активність ворога на Покровському напрямку. П’ятдесят шість разів від початку доби розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Ворог атакував в районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Звірове, Новоандріївка, Успенівка, Слов’янка та Костянтинопольське, відбито 46 ворожих атак, десять боєзіткнень продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового, наразі точаться дев’ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень поблизу Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. До цього часу на цьому напрямку тривають два боєзіткнення.



В районах населених пунктів Часів Яр та Ступочки Краматорського напрямку з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких наразі тривають.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районах Торецька та Диліївки. Наші захисники атаки відбили.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Новосілки та Великої Новосілки, завдав авіаудару КАБами по Новополю.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення. Противник успіху не мав.

В Курській області сьогодні наші захисники відбивали 12 ворожих штурмів, три тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав три авіаудари по населених пунктах області та позиціям наших оборонців, застосувавши чотири КАБ.

На інших напрямках особливих змін не відбулося. У Генштабі зазначили, що українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.