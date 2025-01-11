На Покровском направлении сохраняется высокая активность РФ, - Генштаб
По состоянию на 16:00, 11 января, на фронте с начала произошло 121 боевое столкновение. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня россияне продолжают атаковать населенные пункты Украины. В частности, противник нанес артиллерийские обстрелы по таким н.п., как:
- Покровка Сумской области;
- Янжуловка и Блешня Черниговской области.
Ситуация на фронтах
Сейчас сохраняется высокая активность врага на Покровском направлении. Пятьдесят шесть раз с начала суток начинались боевые столкновения различной интенсивности. Враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское, отражено 46 вражеских атак, десять боестолкновений продолжаются.
На Купянском направлении враг в течение дня 13 раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово, сейчас идут девять боестолкновений.
На Лиманском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. К этому времени на этом направлении продолжаются два боестолкновения.
В районах населенных пунктов Часов Яр и Ступочки Краматорского направления с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых сейчас продолжаются.
На Торецком направлении захватчики пять раз атаковали в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники атаки отбили.
На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал наши позиции вблизи Новоселки и Большой Новоселки, нанес авиаудар КАБами по Новополю.
На Приднепровском направлении с начала суток произошло одно боестолкновение. Противник успеха не имел.
В Курской области сегодня наши защитники отбивали 12 вражеских штурмов, три продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиаудара по населенным пунктам области и позициям наших защитников, применив четыре КАБ.
На других направлениях особых изменений не произошло. В Генштабе отметили, что украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Напомним, что за последние сутки с 10 на 11 января, потери российской армии в Украине составили 1570 солдат. Также ВСУ уничтожили 10 танков, 28 артиллерийских систем, 74 беспилотника и 61 единицу автотехники.
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