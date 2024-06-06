На Покровському напрямку ворог намагається вклинитися в оборону ЗСУ, - Генштаб

Покровський напрямок залишається найактивнішим на фронті за кількістю ворожих атак. Російські загарбники продовжують тиснути і не полишають спроб вклинитися в оборону українських захисників, тривають бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 23.00 5 червня.
З початку доби противник завдав по території України 1 ракетного удару та 37 авіаударів (зокрема 40 КАБами), застосував 499 дронів-камікадзе.
Також окупанти здійснили 2742 обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На даний час загалом на фронті відбулося 85 бойових зіткнень з російськими загарбниками.
На Харківському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. Відбито 3 атаки у районах села Липці та міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії у двох локаціях.
"Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована", - зазначили в Генштабі.
На Куп'янському напрямку противник 12 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах н.п. Синьківка, Степова Новоселівка, Стельмахівка, Чернещина та Дружелюбівка.
Було відбито 11 атак, втрат позицій не допущено. На даний час продовжується бій у районі Дружелюбівки.
На Лиманському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Як розповіли в Генштабі, усі спроби ворога просунутися вперед у районах Невського та в Серебрянському лісі успіху не мали.
На Сіверському напрямку противник провів 6 атак біля Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки. 5 - відбито, а 1, біля Роздолівки, - ще триває.
Втрат позицій ЗСУ не допущено.
На Краматорському напрямку ситуація характеризується як напружена. Від початку доби агресор 11 разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
"Вісім атак відбито. Ще три боєзіткнення тривають біля Калинівки та Іванівського. Ситуація під контролем Сил оборони", - передали у військовому командуванні.
На Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.
На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в оборону ЗСУ - було відбито 15 атак, ще 8 - триває.
"Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Найбільшу активність сьогодні ворог проявляв біля села Сокіл. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки і недопущення просування окупантів вглиб території України", - передали в Генштабі.
На Придніпровському напрямку 3 атаки противника у районі Кринок зазнали невдачі. Втрат позицій Силами оборони - не допущено.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
"Наші воїни виснажують ворога на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу", - зазначили в Генштабі.
За добу, 5 червня, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили:
Зазначимо, раніше у Генштабі розповіли, що РФ сконцентрувала свої сили на Куп'янському і Покровському напрямках. На останньому - загарбники зазнають найбільших втрат у живій силі. Так, 5 червня бійцями ЗСУ там були ліквідовані 354 окупанти.
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