На Покровском направлении враг пытается вклиниться в оборону ВСУ, - Генштаб

Покровское направление остается самым активным на фронте по количеству вражеских атак. Российские захватчики продолжают давить и не оставляют попыток вклиниться в оборону украинских защитников, продолжаются бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 23:00 5 июня.
С начала суток противник нанес по территории Украины 1 ракетный удар и 37 авиаударов (в том числе 40 КАБ), применил 499 дронов-камикадзе.
Также оккупанты совершили 2742 обстрела по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
В настоящее время всего на фронте произошло 85 боевых столкновений с российскими захватчиками.
На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений. Отражены 3 атаки в районах села Липцы и города Волчанск. В последнем продолжаются боевые действия в двух локациях.
"Потери позиций не допущены. Ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе.
На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Боевые действия происходили в районах н.п. Синковка, Степная Новоселовка, Стельмаховка, Чернещина и Дружелюбовка.
Были отражены 11 атак, потери позиций не допущены. В настоящее время продолжается бой в районе Дружелюбовки.
На Лиманском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Как рассказали в Генштабе, все попытки врага продвинуться вперед в районах Невского и Серебрянском лесу успеха не имели.
На Северском направлении противник провел 6 атак у Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. 5 - отражено, а 1, возле Раздолевки, - еще продолжается.
Потери позиций ВСУ не допущены.
На Краматорском направлении ситуация характеризуется как напряженная. С начала суток агрессор 11 раз пытался выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Калиновки, Нового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.
"Восемь атак отбиты. Еще три боестолкновения продолжаются около Калиновки и Ивановского. Ситуация под контролем Сил обороны", - передали в военном командовании.
На Торецком направлении враг провел две безуспешные атаки в сторону Белой Горы.
На Покровском направлении в течение суток российские кафиры продолжили попытки вклиниться в оборону ВСУ - было отбито 15 атак, еще 8 - продолжается.
"В общем, на направлении произошло 23 боевых столкновения. Наибольшую активность сегодня враг проявлял возле села Сокол. Наши защитники принимают активные меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения оккупантов вглубь территории Украины", - передали в Генштабе.
На Приднепровском направлении 3 атаки противника в районе Крынок потерпели неудачу. Потерь позиций Силами обороны - не допущено.
По остальным направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
"Наши воины истощают врага по всей протяженности линии боевого столкновения и в тылу", - отметили в Генштабе.
За сутки, 5 июня, Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили:
Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что РФ сконцентрировала свои силы на Купянском и Покровском направлениях. На последнем - захватчики несут самые большие потери в живой силе. Так, 5 июня бойцами ВСУ там были ликвидированы 354 оккупанта.
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