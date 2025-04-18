На Покровському напрямку відбулась майже половина боїв: звіт Генштабу за минулу добу

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ і артилерії та пункт управління БпЛА російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка й не тільки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку ворог вчинив вісім атак на позиції Сил оборони у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі Малої Токмачки.

У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 938 тисяч одиниць солдатів. Протягом минулої доби Сили оборони "мінусанули" ще 1530 терористів, а також знищили: