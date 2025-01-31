На Покровському напрямку відбулась майже половина боїв за добу: карта бойових дій

"Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах ППО та сім - по інших важливих цілях противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення у напряму Липців.

На Куп'янському напрямку зупинено три ворожі атаки в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманському напрямку кількість боїв досягла 11.

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили три атаки противника в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі.

На Сіверському напряму росіяни дев'ять разів атакували позиції Сили оборони в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбито десять атак поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 13 разів атакував в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку відбулись чотири бойових зіткнення.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак.

У Курській області відбулось 11 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 837 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони "мінусанули" ще 1670 російських терористів. Також було знищено: