На Покровському напрямку в останні дні ситуація краща, - Зеленський

"Я думаю важливо почути, що у нас в останні дні на Покровському напрямку ситуація краща, без якихось деталей", - сказав президент.

Він додав, що Сили оборони на Покровському напрямку "впевненіші, ніж були".



Нагадаємо, напередодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про "хороший результат" на фронті.

"Були сьогодні доповіді військових наших - дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті - неправильно називати географію, не буду робити це політичним", - сказав глава держави.