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РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

П'ятниця 14 лютого 2025 08:21
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РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби зафіксовано 113 бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту. Сили оборони завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 89 авіаційних ударів, зокрема, залучив п’ять ракет та скинув 133 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

  • Великий Бурлук;
  • Моначинівка;
  • Кіндрашівка;
  • Федорівка;
  • Бурлацьке;
  • Краматорськ;
  • Іванопілля;
  • Костянтинівка;
  • Горіхове;
  • Сергіївка;
  • Філія;
  • Удачне;
  • Звірове;
  • Мала Токмачка;
  • Білогір’я;
  • Гірке;
  • Оріхів;
  • Кам’янське.

Ситуація на фронтах

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

Минулої доби ворог сім разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

На Краматорському напрямку окупанти атакували п’ять разів у районі Часового Яру.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 23 боєзіткнення, ворог завдав 51 авіаційного та одного ракетного ударів, застосувавши чотири ракети та 77 керованих бомб, також здійснив понад 500 артилерійських обстрілів.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворожа армія активних наступальних дій не проводила.
РФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боївРФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боївРФ намагалась атакувати в районі Новосілки: Генштаб показав актуальні карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати росіян

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління дронами, засіб ППО, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об'єкт противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, чотири реактивних системи залпового вогню, три засоби ППО, 152 дрони оперативно-тактичного рівня, 156 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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