На Покровском направлении больше всего боев: какие потери врага на этом участке

Покровское направление фронта остается самым активным, там происходит больше всего боев. Россия несет наибольшие потери на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

За минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений, а с начала этих суток - уже 39 боевых столкновений

На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Потери позиций не допущены.

На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолквение в районе Тернов отражено.

На Северском направлении происходит сражение в районе Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Из них шесть - еще продолжается. Ситуация напряжена, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. Вчера оккупанты на этом участке потеряли более 450 солдат убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении попытка кафиров продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки.

На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.