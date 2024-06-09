На Покровском направлении больше всего боев: какие потери врага на этом участке
Покровское направление фронта остается самым активным, там происходит больше всего боев. Россия несет наибольшие потери на этом участке фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
За минувшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений, а с начала этих суток - уже 39 боевых столкновений
На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Потери позиций не допущены.
На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолквение в районе Тернов отражено.
На Северском направлении происходит сражение в районе Выемки.
На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.
Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Из них шесть - еще продолжается. Ситуация напряжена, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. Вчера оккупанты на этом участке потеряли более 450 солдат убитыми и ранеными.
На Кураховском направлении попытка кафиров продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки.
На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.
Какие потери врага на фронте
С начала полномасштабного вторжения оккупационные войска потеряли более 518 тысяч солдат и тысячи единиц техники. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1270 россиян.
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