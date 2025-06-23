На Покровському напрямку за добу майже 40 боїв: Генштаб про ситуацію на фронті

Ворожі обстріли

Протягом дня противник завдав трьох ракетних та 50 авіаційних ударів, застосував дев’ять ракет та скинув 60 КАБ. Крім того, застосував 1099 дронів-камікадзе, здійснив 4439 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 15 штурмових дій окупантів. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. На даний час один бій триває.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

Дванадцять атак загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі на Лиманському напрямку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили 12 штурмових дій противника, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Три бойових зіткнення тривають дотепер.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 166 окупантів та поранили ще 121. Знешкоджено бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, десять мотоциклів, дві гармати, вісім антен керування безпілотними літальними апаратами, безпілотний літальний апарат "Молнія", термінал супутникового зв’язку, станцію РЕБ, антену зв’язку та генератор противника. Також значно пошкоджено бойову броньовану машину, три мотоцикли, реактивну систему залпового вогню "БМ-21" та чотири артилерійські системи російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко та Вільне Поле. Наразі триває два боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.