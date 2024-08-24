На Покровському напрямку бої точаться в районі семи населених пунктів, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22.00 24 серпня.

Російські обстріли

Російські окупанти цієї доби завдали по території України два удари, випустивши 10 ракет, та здійснили 71 авіаудар, скинувши 95 КАБів.

Також ворог використовував для ударів 506 дронів-камікадзе. Крім того, загарбники здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах.

Ситуація на фронті

У Генштабі зазначили, що воїни ЗСУ продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину території країни, а також завдають йому вогневого ураження.

"Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку", - йдеться у звіті.

На Харківському напрямку відбулося 2 боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі продовжується один бій.

На Куп'янському напрямку ворог 10 разів атакував оборонні рубежі ЗСУ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. 9 бойових зіткнень завершено, ще 1 - досі триває.

На Лиманському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Противник здійснював штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. Нині продовжуються дві атаки.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбивали 4 ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. 3 атаки були зупинені, ще 1 досі триває. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Краматорському напрямку точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. Наразі ще 3 з них продовжуються.

На Торецькому напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Окупанти атакували українські війська біля Диліївки, Неліпівки та Торецька. Наразі триває 1 ворожий штурм.

На Покровському напрямку зафіксовано 45 боїв, які точилися у районах н.п. Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, ще 4 нині продовжуються.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 288 окупантів, з них 121 - безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 120-мм міномет, три БПЛА, три авто та три одиниці мототехніки", - розповіли в Генштабі.

Крім того, додали у військовому командуванні, було пошкоджено танк, бронетранспортер, БМП, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, 6 артсистем, міномет та 11 одиниць автотранспорту противника.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 11 боєзіткнень були завершені, ще 4 - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 3 безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку ворог без успіху атакував оборонні рубежі ЗСУ біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

У Генштабі також додали, що на інших напрямках - без особливих змін.