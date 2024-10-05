Не Покровський і не Курахівський. Росіяни активізувались ще на одному напрямку фронту
За 4 жовтня на фронті сталися 159 бойових зіткнень. При цьому на Куп'янському напрямку було більше атак РФ, ніж на Покровському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
"Гарячі" напрямки
"На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, на Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.
А на Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.
Ситуація на інших ділянках фронту
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.
На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 9 спроб противника прорвати оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки.
Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів проводив атаки на позиції ЗСУ в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами.
На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.
Втрати РФ в Україні
За 4 жовтня втрати РФ склали 1280 військових. Також ЗСУ знешкодили вісім танків, 31 бойову броньовану машину, 72 артилерійські системи, чотири РСЗВ, п’ять засобів ППО, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.
Крім того, авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БПЛА та одну РЛС загарбників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.